ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:10 06.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2654 белорусского рубля, 1 евро – 3,5048 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3424 белорусского рубля, 100 гривен – 8,8416 белорусского рубля, китайский юань – 4,4699 белорусского рубля.