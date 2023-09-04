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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА


15:16 05.09.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2555 белорусского рубля, 1 евро – 3,992 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3426 белорусского рубля, 100 гривен – 8, 8143 белорусского рубля, китайский юань – 4,4611 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 06.09.2023
валюта курс
EUR 3.4992
USD 3.2555
RUB 3.3426
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.09.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4980 -0
USD 3.2330 +0.006
RUB 3.3549 -0.0011
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Курсы в банках
на 05.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4730 3.4980
USD 3.2310 3.2480
RUB 3.3320 3.3490
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Конвертация в банках
на 05.09.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0745 1.0790
EUR/RUB 103.6000 105.5000
USD/RUB 96.4000 98.0000
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