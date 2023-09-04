ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 6 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:16 05.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 6 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2555 белорусского рубля, 1 евро – 3,992 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3426 белорусского рубля, 100 гривен – 8, 8143 белорусского рубля, китайский юань – 4,4611 белорусского рубля.