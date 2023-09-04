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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 5 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:44 04.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 5 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2330 белорусского рубля, 1 евро – 3,4902 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3549 белорусского рубля, 100 гривен – 8,7540 белорусского рубля, китайский юань – 4,4549 белорусского рубля.