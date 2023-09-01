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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА

15:42 01.09.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 сентября 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,2270 белорусского рубля, 1 евро – 3,5010 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3560 белорусского рубля, 100 гривен – 8,7372 белорусского рубля, китайский юань – 4,4390 белорусского рубля.