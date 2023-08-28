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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 АВГУСТА 2023 ГОДА

16:13 28.08.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 августа 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1937 белорусского рубля, 1 евро – 3,4514 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3391 белорусского рубля, 100 гривен – 8,6476 белорусского рубля, китайский юань - 4,3665 белорусского рубля.