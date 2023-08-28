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28.08.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ, ЕВРО И ЮАНЮ НА ТОРГАХ БВФБ 28 АВГУСТА


13:56 28.08.2023

В понедельник, 28 августа, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,022 BYN (+0,69%) до 3,1937 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 28 765 900 BYN.

В свою очередь евро подорожал на 0,0149 BYN (+0,43%) до 3,463 BYN за 1 евро. Объем торгов: 103 890 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0108 BYN (-0,32%) до 3,3391 BYN за 100 рублей. Объем торгов 143 416 000 BYN.

Курс юаня поднялся на +0,0184 BYN (+0,42%) до 4,3665 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 47 393 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,195 и 3,21 белорусского рубля; евро между 3,439 и 3,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,59 и 3,39 белорусского рубля.
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EUR 3.4227
USD 3.1717
RUB 3.3499
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Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4630 +0.0149
USD 3.1937 +0.022
RUB 3.3391 -0.0108
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Курсы в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4280 3.4390
USD 3.1870 3.1940
RUB 3.0000 3.3590
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Конвертация в банках
на 28.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0780
EUR/RUB 102.1000 112.4000
USD/RUB 95.0000 104.5000
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