В понедельник, 28 августа, на торгах в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,022 BYN (+0,69%) до 3,1937 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 28 765 900 BYN.

В свою очередь евро подорожал на 0,0149 BYN (+0,43%) до 3,463 BYN за 1 евро. Объем торгов: 103 890 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0108 BYN (-0,32%) до 3,3391 BYN за 100 рублей. Объем торгов 143 416 000 BYN.

Курс юаня поднялся на +0,0184 BYN (+0,42%) до 4,3665 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 47 393 100 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,195 и 3,21 белорусского рубля; евро между 3,439 и 3,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,59 и 3,39 белорусского рубля.