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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО НА БВФБ В ПЯТНИЦУ
15:02 25.08.2023
В пятницу, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,34%) до 3,1717 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 57 205 200 BYN.
В свою очередь евро подешевел на 0,0219 BYN (-0,63%) до 3,4481 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 844 790 BYN.
Российский рубль незначительно подорожал на 0,0001 BYN до 3,3499 BYN за 100 рублей. Объем торгов 88 785 300 BYN.
Курс юаня подрос на +0,0104 BYN (+0,24%) до 4,3481 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 29 339 000 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,175 и 3,2 белорусского рубля; евро между 3,418 и 3,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,39 белорусского рубля.
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