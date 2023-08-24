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25.08.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К ЕВРО НА БВФБ В ПЯТНИЦУ


15:02 25.08.2023

В пятницу, 25 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,34%) до 3,1717 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 57 205 200 BYN.

В свою очередь евро подешевел на 0,0219 BYN (-0,63%) до 3,4481 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 844 790 BYN.

Российский рубль незначительно подорожал на 0,0001 BYN до 3,3499 BYN за 100 рублей. Объем торгов 88 785 300 BYN.

Курс юаня подрос на +0,0104 BYN (+0,24%) до 4,3481 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 29 339 000 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 3,175 и 3,2 белорусского рубля; евро между 3,418 и 3,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,39 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 25.08.2023
валюта курс
EUR 3.4291
USD 3.1610
RUB 3.3498
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4700 0
USD 3.1610 -0.0015
RUB 3.3498 +0.0011
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4180
USD 3.1680 3.1720
RUB 3.0000 3.3600
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Конвертация в банках
на 25.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0780
EUR/RUB 101.1500 111.8000
USD/RUB 94.2500 103.7000
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