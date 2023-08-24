Министерство финансов Беларуси 24 августа провело аукцион по дебютному размещению 307-го выпуска государственных облигаций, номинированных в китайских юанях.

«В аукционе приняли участие 6 заявок от юридических лиц со ставками от 3,49% годовых на общую сумму 184 658 000 китайских юаней. По результатам аукциона удовлетворены заявки на сумму 181 000 000 китайских юаней», - говорится в сообщении ведомства.

По итогам аукциона было принято установить объем выпуска на уровне 200 млн китайских юаней; ставку процентного дохода – на уровне 3,8% годовых.

Таким образом, остаток гособлигаций 307-го выпуска составляет 19 млн китайских юаней и будет доразмещаться с 30 августа в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.