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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 25 АВГУСТА 2023 ГОДА

17:24 24.08.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 25 августа 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1610 белорусского рубля, 1 евро – 3,4291 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3498 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5585 белорусского рубля, китайский юань - 4,3377 белорусского рубля.