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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
ДОЛЛАР США ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ
13:47 24.08.2023
В четверг, 24 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0015 BYN (-0,05%) до 3,161 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 29 587 000 BYN.
В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0011 BYN (+0,03%) до 3,3498 BYN за 100 рублей. Объем торгов составил 63 172 800 BYN.
Курс юаня поднялся на +0,0115 BYN (+0,27%) до 4,3377 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 25 707 600 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 3,163 и 3,2 белорусского рубля; евро между 3,429 и 3,48 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,39 белорусского рубля.
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