ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 АВГУСТА 2023 ГОДА

16:06 23.08.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 августа 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1625 белорусского рубля, 1 евро – 3,4190 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3487 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5632 белорусского рубля, китайский юань - 4,3262 белорусского рубля.