ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 АВГУСТА 2023 ГОДА

16:47 22.08.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 августа 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3,1498 белорусского рубля, 1 евро – 3,4355 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,3480 белорусского рубля, 100 гривен – 8,5282 белорусского рубля, китайский юань - 4,3139 белорусского рубля.