Во вторник, 22 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,1498 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 3,1495 BYN). Объем торгов: 38 522 300 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0026 BYN (+0,8%) до 3,348 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,348 BYN). Объем торгов: 90 407 800 BYN.

Курс юаня поднялся на 0,0205 BYN (+0,48%) до 4,3139 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2934 BYN). Объем торгов: 28 676 800 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,15 и 3,2 белорусского рубля; евро между 3,432 и 3,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,39 белорусского рубля.