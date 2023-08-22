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22.08.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ИЮНЯ ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:49 22.08.2023

Во вторник, 22 августа, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0003 BYN (+0,01%) до 3,1498 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 3,1495 BYN). Объем торгов: 38 522 300 BYN.

В свою очередь российский рубль подорожал на 0,0026 BYN (+0,8%) до 3,348 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,348 BYN). Объем торгов: 90 407 800 BYN.

Курс юаня поднялся на 0,0205 BYN (+0,48%) до 4,3139 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2934 BYN). Объем торгов: 28 676 800 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:20 в белорусских банках колеблется между 3,15 и 3,2 белорусского рубля; евро между 3,432 и 3,5 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,36 и 3,39 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2023
валюта курс
EUR 3.4355
USD 3.1498
RUB 3.3480
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4500 -0
USD 3.1498 +0.0003
RUB 3.3480 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4320
USD 3.1430 3.1480
RUB 3.0000 3.3600
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Конвертация в банках
на 22.08.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0860 1.0893
EUR/RUB 101.8000 112.4000
USD/RUB 93.6000 103.0000
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Финансовая информация
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