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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 23 ИЮНЯ 2023 ГОДА

16:43 22.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 23 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9800 белорусского рубля, 1 евро – 3,2784 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5650 белорусского рубля, 100 гривен – 8,0694 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1419 белорусского рубля.