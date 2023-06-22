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22.06.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР США ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


15:47 22.06.2023

В четверг, 22 июня, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0067 BYN (-0,22%) до 2,98 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 50 088 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0226 BYN (+0,64%) до 3,565 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 163 698 000 BYN.

Курс юаня ослаб на 0,0087 BYN (-0,21%) до 4,1419 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 13 840 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,979 и 3 белорусского рубля; евро между 3,27 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,57 и 3,59 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 22.06.2023
валюта курс
EUR 3.2603
USD 2.9867
RUB 3.5424
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9800 -0.0067
RUB 3.5650 +0.0226
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2650 3.2710
USD 2.9720 2.9750
RUB 2.8000 3.5700
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Конвертация в банках
на 22.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0965 1.1000
EUR/RUB 91.3000 116.2000
USD/RUB 83.1000 106.3000
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