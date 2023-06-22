В четверг, 22 июня, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю подешевел на 0,0067 BYN (-0,22%) до 2,98 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 50 088 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0226 BYN (+0,64%) до 3,565 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 163 698 000 BYN.

Курс юаня ослаб на 0,0087 BYN (-0,21%) до 4,1419 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 13 840 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,979 и 3 белорусского рубля; евро между 3,27 и 3,3 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,57 и 3,59 белорусского рубля.