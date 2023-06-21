В среду, 21 июня, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0037 BYN (+0,12%) до 2,9867 BYN за 1 доллар США. Объем торгов:34 800 800 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0125 BYN (+0,38%) до 3,2847 BYN за 1 евро. США. Объем торгов: 65 694 BYN.

Российский рубль продолжил дешеветь на 0,0131 BYN (-0,37%) до 3,5424 BYN за 100 рублей Объем торгов: 178 844 000 BYN.

Курс юаня ослаб на 0,0088 BYN (-0,21%) до 4,1506 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 60 821 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,982 и 3,01 белорусского рубля; евро между 3,249 и 3,28 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,57 и 3,59 белорусского рубля.