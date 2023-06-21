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21.06.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


КУРСЫ ДОЛЛАРА И ЕВРО ВЫРОСЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


15:38 21.06.2023

В среду, 21 июня, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0037 BYN (+0,12%) до 2,9867 BYN за 1 доллар США. Объем торгов:34 800 800 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0125 BYN (+0,38%) до 3,2847 BYN за 1 евро. США. Объем торгов: 65 694 BYN.

Российский рубль продолжил дешеветь на 0,0131 BYN (-0,37%) до 3,5424 BYN за 100 рублей Объем торгов: 178 844 000 BYN.

Курс юаня ослаб на 0,0088 BYN (-0,21%) до 4,1506 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 60 821 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,982 и 3,01 белорусского рубля; евро между 3,249 и 3,28 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,57 и 3,59 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 21.06.2023
валюта курс
EUR 3.2589
USD 2.9830
RUB 3.5555
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Итоги торгов на БВФБ
на 21.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2847 +0.0125
USD 2.9867 +0.0037
RUB 3.5424 -0.0131
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Курсы в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2470 3.2560
USD 2.9750 2.9840
RUB 2.7000 3.5800
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Конвертация в банках
на 21.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0929
EUR/RUB 90.7000 118.7000
USD/RUB 83.2000 108.5000
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