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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 ИЮНЯ 2023 ГОДА

15:55 20.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9830 белорусского рубля, 1 евро – 3,2589 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5555 белорусского рубля, 100 гривен – 8,9435 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1594 белорусского рубля.