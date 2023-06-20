Во вторник, 20 июня, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0016 BYN (-0,05%) до 2,983 BYN за 1 доллар США. Объем торгов:30 044 900 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0077 BYN (-0,22%) до 3,5555 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 55 718 700 BYN.

Курс юаня упал на 0,0131 BYN (-0,31%) до 4,1594 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 34 822 300 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:15 в белорусских банках колеблется между 2,978 и 2,995 белорусского рубля; евро между 3,257 и 3,28 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,577 и 3,59 белорусского рубля.