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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 ИЮНЯ 2023 ГОДА

16:55 14.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9963 белорусского рубля, 1 евро – 3,2369 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5638 белорусского рубля, 100 гривен – 8,1131 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2024 белорусского рубля.