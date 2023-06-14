В среду, 14 июня 2023 г. на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,36%) до 2,9963 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 27 545 100 BYN.

Курс евро повысился сразу на 0,085 BYN (+2,7%) до 3,23 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 516 800 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,0236 BYN (-0,65%) до 3,5638 BYN за 100 рублей). Объем торгов: 115 201 000 BYN.

Курс юаня укрепился на 0,0158 BYN (+0,38%) до 4,2024 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 54 131 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,988 и 3,03 белорусского рубля; евро - между 3,237 и 3,26 белорусского рубля; 100 российских рублей - между 3,597 и 3,63 белорусского рубля.