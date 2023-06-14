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14.06.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР, ЮАНЬ И ЕВРО ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ 14 ИЮНЯ


15:39 14.06.2023

В среду, 14 июня 2023 г. на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0107 BYN (+0,36%) до 2,9963 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 27 545 100 BYN.

Курс евро повысился сразу на 0,085 BYN (+2,7%) до 3,23 BYN за 1 евро. Объем торгов составил 516 800 BYN.

В свою очередь российский рубль упал на 0,0236 BYN (-0,65%) до 3,5638 BYN за 100 рублей). Объем торгов: 115 201 000 BYN.

Курс юаня укрепился на 0,0158 BYN (+0,38%) до 4,2024 BYN за 10 юаней. Объем торгов составил 54 131 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:30 в белорусских банках колеблется между 2,988 и 3,03 белорусского рубля; евро - между 3,237 и 3,26 белорусского рубля; 100 российских рублей - между 3,597 и 3,63 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 14.06.2023
валюта курс
EUR 3.2259
USD 2.9856
RUB 3.5874
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Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2300 -0
USD 2.9963 +0.0107
RUB 3.5638 -0.0236
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2300 3.2380
USD 2.9870 2.9920
RUB 2.7000 3.5800
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Конвертация в банках
на 14.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0790 1.0845
EUR/RUB 90.0000 118.0000
USD/RUB 83.4000 108.9000
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