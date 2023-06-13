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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 14 ИЮНЯ 2023 ГОДА

15:55 13.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 14 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9856 белорусского рубля, 1 евро – 3,2259 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5874 белорусского рубля, 100 гривен – 8,0842 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1866 белорусского рубля.