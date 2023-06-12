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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 13 ИЮНЯ 2023 ГОДА

15:39 12.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 13 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9495 белорусского рубля, 1 евро – 3,1804 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6007 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9864 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1664 белорусского рубля.