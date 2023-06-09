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09.06.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 12 ИЮНЯ 2023 ГОДА


15:30 09.06.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 12 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9451 белорусского рубля, 1 евро – 3,1685 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6158 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9754 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1851 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2023
валюта курс
EUR 3.1492
USD 2.9352
RUB 3.6294
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2023
валюта курс +/-
USD 2.9451 +0.0099
RUB 3.6158 -0.0136
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Курсы в банках
на 09.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1720 3.1790
USD 2.9410 2.9450
RUB 2.7000 3.6300
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Конвертация в банках
на 09.06.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0800
EUR/RUB 87.2000 114.7000
USD/RUB 81.0000 106.5000
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