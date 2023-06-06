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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 7 ИЮНЯ 2023 ГОДА

15:50 06.06.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 7 июня 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9226 белорусского рубля, 1 евро – 3,1246 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6414 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9136 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1483 белорусского рубля.