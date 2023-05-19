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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 22 МАЯ 2023 ГОДА

15:58 19.05.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 22 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9259 белорусского рубля, 1 евро – 3,1600 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6667 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9219 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1656 белорусского рубля.