ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новую информационную услугу – проверка контрагента-резидента Китайской Народной Республики, зарегистрированного на территории Континентального Китая.

«Беларусбанк – единственное финансовое учреждение Беларуси с постоянно работающим офисом в Континентальном Китае, которое обладает достаточными ресурсами и опытом по организации на регулярной основе оперативной проверки благонадежности и деловой репутации китайских контрагентов. Нами организован прямой доступ к китайским специализированным источникам надежной информации об организациях Континентального Китая», - сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе кредитной организации.

В Беларусбанке отметили, что проверка китайских компаний – важнейший этап в выстраивании деловых взаимоотношений с Китаем. Беларусбанк относит вопросы по данному направлению к группе часто задаваемых со стороны корпоративных клиентов в своих учреждениях на всей территории республики.

Результаты проверки банком китайских организации могут быть использованы белорусскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при проведении ими комплексной оценки основных рисков, связанных с началом деловых отношений с китайскими компаниями.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.