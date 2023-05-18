ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 19 МАЯ 2023 ГОДА

16:10 18.05.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 19 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9333 белорусского рубля, 1 евро – 3,1734 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6629 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9435 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1656 белорусского рубля.