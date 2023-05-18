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18.05.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЮАНЬ СНИЗИЛИСЬ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


15:07 18.05.2023

В четверг, 18 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (+0,08%) до 2,9333 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах до 2,9357 BYN). Объем торгов:70 302 700 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0071 BYN (+0,22%) до 3,2 BYN за 1 евро. США. Объем торгов: 1 078 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0111 BYN (+0,3%) до 3,6629 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 2,9357 BYN). Объем торгов: 80 777 100 BYN.

Курс юаня понизился на 0,0375 BYN (-0,89%) до 4,1656 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах до 2,9357 BYN). Объем торгов: 50 338 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,924 и 2,955 белорусского рубля; евро между 3,172 и 3,21 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,68 и 3,69 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2023
валюта курс
EUR 3.1794
USD 2.9357
RUB 3.6518
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.05.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2000 +0.0071
USD 2.9333 -0.0024
RUB 3.6629 +0.0111
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1600 3.1770
USD 2.9120 2.9260
RUB 2.7000 3.6800
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Конвертация в банках
на 18.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0860
EUR/RUB 85.7000 116.0000
USD/RUB 79.1000 106.6000
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