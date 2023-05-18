В четверг, 18 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0024 BYN (+0,08%) до 2,9333 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах до 2,9357 BYN). Объем торгов:70 302 700 BYN.

Курс евро поднялся на 0,0071 BYN (+0,22%) до 3,2 BYN за 1 евро. США. Объем торгов: 1 078 400 BYN.

Российский рубль подорожал на 0,0111 BYN (+0,3%) до 3,6629 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 2,9357 BYN). Объем торгов: 80 777 100 BYN.

Курс юаня понизился на 0,0375 BYN (-0,89%) до 4,1656 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах до 2,9357 BYN). Объем торгов: 50 338 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,924 и 2,955 белорусского рубля; евро между 3,172 и 3,21 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,68 и 3,69 белорусского рубля.