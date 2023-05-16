В среду, 17 мая, на валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0179 BYN (+0,61%) до 2,9357 BYN за 1 доллар США. Объем торгов:40 245 900 BYN.

Курс евро поднялся сразу на 0,0829 BYN (+2,67%) до 3,1929 BYN за 1 евро. США. Объем торгов: 6704 500 BYN.

Российский рубль незначительно подешевел на 0,01 BYN (-0,27%) до 3,6518 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 67 664 100 BYN.

Курс юаня повысился на 0,0053 BYN (+0,13%) до 4,2031 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 41 706 400 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 15:10 в белорусских банках колеблется между 2,932 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,183 и 3,21 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,67 и 3,7 белорусского рубля.