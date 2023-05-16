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16.05.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЮАНЬ ПРОДОЛЖИЛИ РОСТ НА ТОРГАХ БВФБ


14:58 16.05.2023

Во вторник, 16 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0272 BYN (+0,94%) до 2,9178 BYN за 1 доллар США. Объём торгов:29 384 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0051 BYN (-0,16%) до 3,6618 BYN за 100 рублей. Объём торгов: 84 480 900 BYN.

Курс юаня повысился сразу на 0,0497 BYN (+1,2%) до 4,1978 BYN за 10 юаней. Объём торгов: 19 080 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,919 и 2,994 белорусского рубля; евро между 3,169 и 3,195 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,685 и 3,75 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 16.05.2023
валюта курс
EUR 3.1418
USD 2.8906
RUB 3.6675
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.9178 +0.0272
RUB 3.6618 -0.0057
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1450 3.1690
USD 2.9130 2.9190
RUB 2.7000 3.6850
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Конвертация в банках
на 16.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0845 1.0890
EUR/RUB 85.5000 115.0000
USD/RUB 79.0000 105.0000
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