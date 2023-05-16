Во вторник, 16 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0272 BYN (+0,94%) до 2,9178 BYN за 1 доллар США. Объём торгов:29 384 800 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0051 BYN (-0,16%) до 3,6618 BYN за 100 рублей. Объём торгов: 84 480 900 BYN.

Курс юаня повысился сразу на 0,0497 BYN (+1,2%) до 4,1978 BYN за 10 юаней. Объём торгов: 19 080 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:30 в белорусских банках колеблется между 2,919 и 2,994 белорусского рубля; евро между 3,169 и 3,195 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,685 и 3,75 белорусского рубля.