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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БВФБ РАЗРАБОТАЛА ДЛЯ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BELTRADER
10:12 15.05.2023
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) разработала для торгов на валютном рынке новое технологичное приложение BelTrader.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, новое решение позволяет удобно и легко совершать операции на валютном рынке для клиентов.
Основные возможности BelTrader:
полноценный доступ к торгам на биржевом валютном рынке с любого устройства;
подача, редактирование, удаление заявок;
просмотр хода торгов: биржевой стакан и графики изменения курсов;
получение информации об активных заявках и заключенных в рамках текущего рабочего дня сделках;
просмотр состояния своих торговых счетов;
возможность установки предельных размеров курса покупки/продажи иностранной валюты и объемов проводимых операций;
просмотр итогов торгов, информации об инструментах, в том числе архивной.
Приложение BelTrader предоставляется участникам торгов бесплатно.
Доступ к приложению BelTrader можно получить после регистрации трейдеров участника торгов в Личном кабинете.
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