ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

БВФБ РАЗРАБОТАЛА ДЛЯ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ BELTRADER

10:12 15.05.2023 ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) разработала для торгов на валютном рынке новое технологичное приложение BelTrader. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, новое решение позволяет удобно и легко совершать операции на валютном рынке для клиентов. Основные возможности BelTrader: полноценный доступ к торгам на биржевом валютном рынке с любого устройства; подача, редактирование, удаление заявок; просмотр хода торгов: биржевой стакан и графики изменения курсов; получение информации об активных заявках и заключенных в рамках текущего рабочего дня сделках; просмотр состояния своих торговых счетов; возможность установки предельных размеров курса покупки/продажи иностранной валюты и объемов проводимых операций; просмотр итогов торгов, информации об инструментах, в том числе архивной. Приложение BelTrader предоставляется участникам торгов бесплатно. Доступ к приложению BelTrader можно получить после регистрации трейдеров участника торгов в Личном кабинете.