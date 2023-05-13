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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 15 МАЯ 2023 ГОДА

15:56 13.05.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 15 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8490 белорусского рубля, 1 евро – 3,0912 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6905 белорусского рубля, 100 гривен – 7,7141 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1001 белорусского рубля.