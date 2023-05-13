На валютных торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 13 мая 2023 года курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0127 BYN (+0,45%) до 2,849 BYN за 1 доллар США. Объем торгов:7 549 820 BYN.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль подешевел на 0,0135 BYN (-0,36%) до 3,6905 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 17 179 400 BYN.

Курс юаня повысился на 0,0134 BYN (-0,34%) до 4,1001 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 21 074 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,844 и 2,885 белорусского рубля; евро между 3,088 и 3,13 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,722 и 3,755 белорусского рубля.