В среду, 10 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0067 BYN (+0,24%) до 2,8354 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 56 449 900 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,002 BYN (+0,05%) до 3,6921BYN за 100 рублей. Объем торгов: 72 131 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,83 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3,11 и 3,18 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,72 и 3,75 белорусского рубля.