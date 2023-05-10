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10.05.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ ПОДОРОЖАЛИ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ


13:40 10.05.2023

В среду, 10 мая, на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) курс доллара по отношению к белорусскому рублю вырос на 0,0067 BYN (+0,24%) до 2,8354 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 56 449 900 BYN.

Российский рубль также укрепился на 0,002 BYN (+0,05%) до 3,6921BYN за 100 рублей. Объем торгов: 72 131 600 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,83 и 2,86 белорусского рубля; евро между 3,11 и 3,18 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,72 и 3,75 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 10.05.2023
валюта курс
EUR 3.1189
USD 2.8287
RUB 3.6901
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.05.2023
валюта курс +/-
USD 2.8354 +0.0067
RUB 3.6921 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0800 3.1180
USD 2.8210 2.8420
RUB 2.7000 3.7130
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Конвертация в банках
на 10.05.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0910 1.0965
EUR/RUB 83.0000 114.0000
USD/RUB 76.0000 103.4000
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