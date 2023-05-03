ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 4 МАЯ 2023 ГОДА

16:17 03.05.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 4 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,8901 белорусского рубля, 1 евро – 3,1907 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6467 белорусского рубля, 100 гривен – 7,8250 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1738 белорусского рубля.