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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 3 МАЯ 2023 ГОДА

16:15 02.05.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 3 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9001 белорусского рубля, 1 евро – 3,1759 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6268 белорусского рубля, 100 гривен – 7,8911 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,1730 белорусского рубля.