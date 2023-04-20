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29.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 2 МАЯ 2023 ГОДА


16:27 29.04.2023

Национальный банк Республики Беларусь установил с 2 мая 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9018 белорусского рубля, 1 евро – 3,1984 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6088 белорусского рубля, 100 гривен – 7,8613 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2071 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2023
валюта курс
EUR 3.2144
USD 2.9255
RUB 3.5971
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Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9018 -0.0237
RUB 3.6088 +0.0117
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Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
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Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
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