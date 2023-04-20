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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 29 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

15:54 28.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 29 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9255 белорусского рубля, 1 евро – 3,2144 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5971 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9219 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2059 белорусского рубля.