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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 28 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА
16:05 27.04.2023
Национальный банк Республики Беларусь установил с 28 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9360 белорусского рубля, 1 евро – 3,2408 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5973 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9493 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2304 белорусского рубля.
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