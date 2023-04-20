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27.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В ЧЕТВЕРГ


14:49 27.04.2023

В четверг, 27 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,9371 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 66 375 200 BYN.

Евро подешевел на 0,0175 BYN (-0,54%) до 3,2225 BYN за 1 евро. Объем торгов: 1 292 210 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0023 BYN (-0,06%) до 3,5973 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 187 010 000 BYN.

Китайский юань отступил на 0,0249 BYN (-0,59%) до 4,0249 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 29 793 900 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:25 в белорусских банках колеблется между 2,919 и 2,95 белорусского рубля; евро между 3,199 и 3,23 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,69 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 27.04.2023
валюта курс
EUR 3.2430
USD 2.9371
RUB 3.5973
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Итоги торгов на БВФБ
на 27.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2450 +0.0225
USD 2.9360 -0.0011
RUB 3.5959 -0.0014
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Курсы в банках
на 26.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1800 3.2050
USD 2.9110 2.9220
RUB 2.7000 3.6300
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Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
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