ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 27 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:14 26.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 27 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9371 белорусского рубля, 1 евро – 3,2430 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5973 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9523 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2304 белорусского рубля.