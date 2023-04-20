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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ К КОРЗИНЕ ВАЛЮТ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ
14:13 26.04.2023
В среду, 26 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0006 BYN (-0,02%) до 2,9371 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 66 375 200 BYN.
Евро подешевел на 0,0175 BYN (-0,54%) до 3,2225 BYN за 1 евро. Объем торгов: 1 292 210 BYN.
Российский рубль ослаб на 0,0023 BYN (-0,06%) до 3,5973 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 187 010 000 BYN.
Китайский юань отступил на 0,0249 BYN (-0,59%) до 4,0249 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 29 793 900 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 14:05 в белорусских банках колеблется между 2,919 и 2,95 белорусского рубля; евро между 3,199 и 3,23 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,69 белорусского рубля.
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