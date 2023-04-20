В пятницу, 21 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю снизился на 0,0044 BYN (-0,15%) до 2,9377 BYN за 1 доллар США. Объем торгов: 73 753 700 BYN.

Евро подешевел на 0,0025 BYN (-0,08%) до 3,24 BYN за 1 евро. Объем торгов: 324 000 BYN.

Российский рубль ослаб на 0,0022 BYN (-0,06%) до 3,5996 BYN за 100 рублей. Объем торгов: 112 630 000 BYN.

Китайский юань отступил на 0,011 BYN (-0,26%) до 4,2553 BYN за 10 юаней. Объем торгов: 4 194 060 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:15 в белорусских банках колеблется между 2,92 и 2,955 белорусского рубля; евро между 3,188 и 3,24 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,67 белорусского рубля.