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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 21 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

15:44 20.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 21 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9421 белорусского рубля, 1 евро – 3,2251 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6018 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9659 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2663 белорусского рубля.