Министерство финансов 19 апреля 2023 г. провело аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных облигаций 300-го выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в аукционе приняли участие 12 заявок от юридических и физических лиц со ставками от 3,5% годовых на общую сумму $13,101 млн. По результатам аукциона удовлетворены заявки на сумму $7,532 млн.

Минфин также установил объем выпуска со сроком обращения 1435 дней в объеме $30 млн и ставку процентного дохода – 4,0% годовых.

Неразмещенный остаток государственных облигаций 300-го выпуска составляет $22,468 млн.

Выпуск будет доразмещаться с 26 апреля текущего года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.