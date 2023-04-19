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МИНФИН БЕЛАРУСИ ПРИВЛЕК $7,5 МЛН НА РАЗМЕЩЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ГОСОБЛИГАЦИЙ 300-ГО ВЫПУСКА
11:56 20.04.2023
Министерство финансов 19 апреля 2023 г. провело аукцион по размещению номинированных в долларах США государственных облигаций 300-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, в аукционе приняли участие 12 заявок от юридических и физических лиц со ставками от 3,5% годовых на общую сумму $13,101 млн. По результатам аукциона удовлетворены заявки на сумму $7,532 млн.
Минфин также установил объем выпуска со сроком обращения 1435 дней в объеме $30 млн и ставку процентного дохода – 4,0% годовых.
Неразмещенный остаток государственных облигаций 300-го выпуска составляет $22,468 млн.
Выпуск будет доразмещаться с 26 апреля текущего года в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем открытой продажи без проведения аукциона.
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