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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:22 19.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9441 белорусского рубля, 1 евро – 3,2180 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6090 белорусского рубля, 100 гривен – 7,9718 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2633 белорусского рубля.