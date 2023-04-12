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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ
КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ ПОДЕШЕВЕЛ НА ТОРГАХ БВФБ В СРЕДУ
14:19 19.04.2023
В среду, 19 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю поднялся на 0,0009 BYN (+0,03%) до 2,9441 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9432 BYN). Объем торгов: 61 493 600 BYN.
Российский рубль также вырос на 0,0005 BYN (+0,01%) до 3,609 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6085 BYN). Объем торгов: 67 665 360 BYN.
Китайский юань подешевел на 0,0133 BYN (-0,31%) до 4,2633 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,2766 BYN). Объем торгов: 12 561 500 BYN.
Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,919 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,184 и 3,26 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,74 белорусского рубля.
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