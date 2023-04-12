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18.04.2023

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ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ


ДОЛЛАР И ЮАНЬ СНИЗИЛИСЬ НА ТОРГАХ БВФБ ВО ВТОРНИК


14:18 18.04.2023

Во вторник, 18 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю понизился на 0,0005 BYN (-0,17%) до 2,9432 BYN за 1 доллар США (на предыдущих торгах 2,9482 BYN). Объем торгов: 84 589 800 BYN.

В свою очередь российский рубль незначительно вырос на 0,001 BYN (+0,03%) до 3,6085 BYN за 100 рублей (на предыдущих торгах 3,6075 BYN). Объем торгов: 61 842 300 BYN.

Китайский юань подешевел на 0,0154 BYN (-0,36%) до 4,2766 BYN за 10 юаней (на предыдущих торгах 4,292 BYN). Объем торгов: 27 214 500 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:00 в белорусских банках колеблется между 2,92 и 2,96 белорусского рубля; евро между 3,19 и 3,26 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,74 белорусского рубля.
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Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2023
валюта курс
EUR 3.2371
USD 2.9482
RUB 3.6075
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9432 -0.005
RUB 3.6085 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
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Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
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Финансовая информация
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