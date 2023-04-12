ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 18 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА

16:04 17.04.2023 Национальный банк Республики Беларусь установил с 18 апреля 2023 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,9482 белорусского рубля, 1 евро – 3,2371 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,6075 белорусского рубля, 100 гривен – 8,0220 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4,2920 белорусского рубля.