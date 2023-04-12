В понедельник, 17 апреля, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю повысился на 0,0126 BYN (+0,43%) до 2,9482 BYN за 1 доллар США (на пятничных торгах 2,9537 BYN). Объем торгов: 62 799 300 BYN.

Курс евро уменьшился на 0,009 BYN (-0,28%) до 3,2425 BYN за 1 евро. Объем торгов: 648 500 BYN.

Российский рубль подешевел на 0,0007 BYN (-0,02%) до 3,6075 BYN за 100 рублей (на пятничных торгах 3,6082 BYN). Объем торгов: 89 761 600 BYN.

Китайский юань незначительно подорожал на 0,0003 BYN (+0,01%) до 4,292 BYN за 10 юаней (на пятничных торгах 4,2887 BYN). Объем торгов: 57 507 200 BYN.

Курс продажи доллара по состоянию на 14:10 в белорусских банках колеблется между 2,933 и 2,97 белорусского рубля; евро между 3,13 и 3,26 белорусского рубля; 100 российских рублей между 3,63 и 3,66 белорусского рубля.